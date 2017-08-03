«Амкар» оштрафован за отсутствие кресел на стадионе: Итоги КДК РФС

Москва, , 09:48 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал пермский «Амкар» за отсутствие необходимого количества кресел на домашнем стадионе на 10 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, матч «Амкар» — «Ростов» (0:1) прошёл в Перми 30 июля.

«В гостевом секторе отсутствовало три ряда сидений. Это нарушение регламента чемпионата, статья 10.4. ФК «Амкар» оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил он.

Помимо этого, главный тренер «Ростова» оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что во время игры он выходил за пределы технической зоны.

По итогам матча «Спартак» — «Краснодар» красно-белые оштрафованы на 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 20 тыс. за использование пиротехники.

По итогам матча «Тосно» — «Зенит» за использование болельщиками пиротехники хозяева оштрафованы на 60 тыс. рублей, а «Зенит» на 70 тыс. рублей.

Во время матча «Рубин» — «Арсенал» главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выходил за пределы технической зоны, за что оштрафован на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля КДК РФС оштрафовал московские клубы «Спартак» и «Динамо» за то, что их болельщики выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес футболистов. Оба клуба оштрафованы на 250 тыс. рублей.

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