ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Москва, 3 августа 2017, 07:27 — REGNUM Футболисты ЦСКА одержали победу над греческим клубом АЕК в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо с передачи Алексея Березуцкого.
Напомним, первый матч, прошедший 25 июля в Афинах, завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, «армейцы» по сумме двух матчей вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Следующий соперник ЦСКА определится в результате жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне 4 августа.
Статистика матча (ЦСКА/АЕК)
Удары 10/10
Удары в створ 3/5
Владение 47%/53%
Фолы 21/16
Составы на матч:
АЕК: Анестис, Лопеш, Чосич, Враньеш, Чигринский, Бакасис, Юханссон, Симоеш, Манталос, Ливайя, Клонаридис.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.
Главный арбитр матча: Бенуа Мийо (Франция)
Гол: Натхо, 74 — 1:0
Читайте ранее в этом сюжете: Роман Бабаев: «ЦСКА не должен недооценивать АЕК»
Читайте развитие сюжета: «ЦСКА» уверенно обыграла «АЕК»