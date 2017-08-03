В WADA назвали последние условия для восстановления РУСАДА

Монреаль, Канада, , 02:54 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало дорожную карту со списком оставшихся критериев для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте WADA, на текущий момент РУСАДА выполнило 19 условий организации и ещё 12 требований предстоит выполнить.

В частности, ответственные органы по борьбе с допингом в России (Министерство спорта, Олимпийский комитет и РУСАДА) должны признать выводы доклада «независимой комиссии» под руководством Ричарда Макларена, в котором заявляется о многочисленных допинговых нарушениях в России.

Наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора через «прозрачный, внешний и объективный процесс» под наблюдением двух международных экспертов.

WADA также требует, чтобы российские власти должны предоставить доступ к пробам на допинг, находящимся в Московской лаборатории, которые были запечатаны в связи с федеральным расследованием.

Кроме этого, РУСАДА должно иметь полную автономию финансового управления в рамках государственного финансирования.

Сообщается, что WADA намерено провести аудит Российского антидопингового агентства, который ориентировочно запланирован на сентябрь 2017 года.

Напомним, в июле генеральный директор WADA Оливье Ниггли не исключил, что членство РУСАДА может быть восстановлено после совета учредителей международной организации, который пройдёт в ноябре.

В мае президент WADA Крэйг Риди заявлял о «значительной работе», проделанной Россией для того, чтобы восстановить членство в организации.