Неймар объявил футболистам «Барселоны» об уходе в «ПСЖ»

Барселона, Испания, , 13:57 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал партнерам по команде, что покинет каталонский клуб. Об этом 2 августа сообщает издание Sport со ссылкой на источник в клубе.

По информации издания, это произошло после того, как бразильский футболист с разрешения главного тренера пропустил тренировку команды. Неймар сообщил партнерам по команде, что перейдет в «ПСЖ».

В случае перехода во французский клуб Неймар заключит договор с компанией Qatar Sports Investments, которая является владельцем клуба. По условиям контракта бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает €300 млн за пять лет.

Ранее стало известно, что Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала возможность активации пункта в контракте футболиста, который позволяет ему перейти в другой клуб за €222 млн.

Кроме того, в результате блокировки французскому клубу пришлось приостановить сделку. Однако сам футболист намерен перейти в конце концов перейти в «ПСЖ».

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