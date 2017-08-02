Калужских футболистов приобщили к ЧМ по футболу 2018 года

Калуга, , 12:57 — REGNUM Капризы погоды и нерасторопность строителей «выбили» из графика работы по созданию в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом 31 июля шла речь на заседании правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации начальника управления административно-технического контроля региона Петра Кармака, в минувшие выходные на строительство тренировочных баз к мировому футбольному биеннале были аврально брошены футболисты основной и молодежной команд футбольного клуба «Калуга», который участвует во второй лиге футбольного первенства России в группе «Центр».

Вместе с чиновниками из подведомственных министерству спорта Калужской области учреждений, молодые футболисты приняли участие в дренажных работах и в уборке территории будущих тренировочных баз.

«На сегодняшний день на площадке на Тульском шоссе на две трети завершена укладка дренажных труб. Больше сделать не позволил дождь, который вчера шел. Но сегодня она, я уверен, завершится. На Грабцевском шоссе необходима только солнечная погода в течение двух дней, чтобы осуществить засев поля», — сказал Кармак.

Между тем, глава региона Анатолий Артамонов усомнился, в том, что футбольное поле удастся засеять в срок. «Помогите этим горе-строителям на футбольных полях посеять траву», — поручил губернатор министру сельского хозяйства области Леониду Громову.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, в калужском микрорайоне «Дубрава», что на Грабцевском шоссе, планируется соорудить игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии. Строительство второй тренировочной площадки будет проходить на Тульском шоссе областного центра.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

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