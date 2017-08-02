Нападающий «Питтсбурга» накормил лошадь из Кубка Стэнли

Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист накормил свою лошадь морковкой из Кубка Стэнли. Об этом в своем Twitter сообщил хранитель кубка Филип Притчард.

Шведский форвард «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист воспользовался возможностью провести один день с кубком Стэнли. Он привез главный трофей НХЛ на свою родину, в Швецию, где сфотографировался с лошадью, которую кормят морковкой из кубка.

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Питтсбург» обыграл в финале клуб «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Эта победа стала для клуба второй подряд. Тем самым, «Питтсбург» защитил титул, завоеванный в прошлом году.

Шведский форвард Хёрнквист провёл в плей-офф 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков, а также забил решающий гол в финальной серии.

Напомним также, что в НХЛ существует традиция, согласно которой каждый игрок команды-победителя может провести один день с Кубком Стэнли. Как правило, игроки везут трофей на свою родину.

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