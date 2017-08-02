Два израильских футболиста потерялись по пути в Санкт-Петербург

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

Стамбул, Турция, , 11:54 — REGNUM Два футболиста израильского клуба «Бней Йегуда» потерялись во время пересадки в аэропорту Стамбула. Об этом 1 августа сообщает «Спорт-экспресс».

Футболисты Аяде Абаши и Бен Тургеман опоздали на рейс в Санкт-Петербург, поскольку потерялись в аэропорту Стамбула. Вероятно, игроки заблудились среди магазинов беспошлинной торговли и вовремя не нашли нужный выход на посадку.

Команда направлялась в Санкт-Петербург для участия в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита». Отмечается, что футболисты должны вылететь другим рейсом, а инцидент не помешает им принять участие в игре.

Напомним, ответный матч между санкт-петербургским «Зенитом» и израильским клубом «Бней Йегуда» пройдет 3 августа.

Первый матч состоялся в Израиле и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В составе российского клуба голы забили Доменико Кришито и Александр Кокорин.

В случае победы по сумме двух встреч «Зенит» пройдет в раунд плей-офф Лиги Европы, победители которого получат право участия в групповом раунде турнира.

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