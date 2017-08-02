Роман Бабаев: «ЦСКА не должен недооценивать АЕК»

Москва, , 10:48 — REGNUM Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что команда не должна недооценивать соперника в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Очень надеюсь, что в ответной игре не случится никакой расслабленности. Все ребята в команде — опытные профессионалы, и речи о недооценке соперника быть не может», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

По его словам, настрой у команды оптимистичный, однако на кону стоит участие в основной сетке Лиги чемпионов. Он также отметил, что команда готова и все игроки здоровы.

Напомним, в первом матче, который прошел в Греции, ЦСКА победил со счетом 2:0. Голы в составе «армейцев» забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Ответный матч состоится в Москве 2 августа. В случае победы по итогам двух матчей ЦСКА пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, победители которого получат право участия в групповом раунде турнира.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЦСКА» уверенно обыграла «АЕК»