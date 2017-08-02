Неймару запретили переход в «ПСЖ»

Мадрид, , 08:02 — REGNUM Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала возможность перехода нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб «ПСЖ». Об этом 1 августа сообщает издание Sport.

Переход Неймара в «ПСЖ» не состоится, поскольку LFP наложила запрет на возможность активации пункта в контракте, заключенного между футболистом и клубом, согласно которому Неймар может перейти в любой другой клуб за €222 млн.

По информации издания, такое решение было принято по двум причинам. Во-первых, существует высокая вероятность того, что между руководством «Барселоны» и отцом Неймара в ближайшее время может начаться судебное разбирательство.

Дело в том, что клуб отказывается выплачивать отцу Неймара, который представляет интересы футболиста, полную сумму гонорара в размере €26 млн за то, что форвард продлил контракт с «Барселоной» летом 2016 года.

Во-вторых, по мнению главы LFP Хавьера Тебаса, трансфер Неймара невозможно оформить без нарушения правил финансового фэйр-плэй.

Такое решение руководства испанской лиги привело к тому, что «ПСЖ», который был готов выкупить Неймара у «Барселоны», пришлось заморозить сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Барселоне» надеются на возвращение бразильского нападающего к тренировкам в клубе.

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