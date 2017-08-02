В «Зенит» приедет еще один аргентинец

Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» договорился о трансфере полузащитника аргентинского клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара. Об этом 1 августа сообщает издание Ole.

По информации издания, «Зенит» заплатит за футболиста около €10 млн. При этом стороны уже договорились о трансфере, а сам игрок дал согласие на переход в российский клуб.

Отметим, что в прошлом сезоне 20-летний футболист сыграл в чемпионате Аргентины в 24 матчах за «Эстудиантес», в которых не отметился результативными действиями. На его счету нет ни одного забитого мяча и ни одной результативной передачи.

Аскасибар провел 11 матчей за юношескую сборную Аргентины, в которых также не забил ни одного мяча.

Ранее «Зенит» оформил переход еще троих аргентинских футболистов. Игроками санкт-петербургского клуба стали хавбек Леандро Паредес из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта» и защитник Эмануэль Маммана, перешедший из французского «Лиона».

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Зенит» объявил о трансфере Паредеса

Читайте развитие сюжета: «Зенит» готов заплатить за футболиста «Торино» 7 млн евро