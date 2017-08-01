Воронеж может остаться без хоккея?

Воронеж, , 18:16 — REGNUM Без профессионального хоккейного клуба может остаться Воронеж — местный ХК «Буран», испытывающий финансовые сложности уже не первый год, снова оказался под угрозой банкротства.

Как следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда, иск о банкротстве некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Буран» был подан Федеральной налоговой службой 28 июля. Суть иска не раскрывается.

Воронежский ХК «Буран» основан в 1977 году. С 2012 года выступает в высшей хоккейной лиге. Домашние игры проводятся во дворце спорта «Юбилейный», открытом в 1986 году.

Между тем, с 2015 года клуб испытывает серьезные финансовые сложности — после сокращения бюджетного финансирования. Тогда налоговая служба направила иск о банкротстве в отношении клуба в связи с долгом в 5,16 млн рублей, а в июне СКР возбудил дело в отношении директора клуба за неперечисление 24 млн рублей налогов. В начале 2016-го дело закрыли. Однако уже в апреле игроки клуба сообщили, что не видят зарплату по несколько месяцев, в итоге многие из ведущих хоккеистов покинули воронежскую команду.

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В марте 2017 года стало известно, что команда не смогла выйти на «родной» лед ДС «Юбилейный» для тренировок — причиной также стали долги.

Отметим, что несколько недель назад глава управления по физкультуре и спорта региона Владимир Кадурин в интервью РИА «Воронеж» заявил, в частности, что менеджменту воронежских команд пора научиться зарабатывать самостоятельно и привлекать спонсоров. Тогда же он сказал, что у клуба нет долгов по зарплатам и обещал, что все сложности будут решены.