В Екатеринбурге наказали инспекторов ГИБДД, высадивших боксера из иномарки

Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Действия инспекторов ГИБДД, которые забрали у боксера Егора Мехонцева подаренный президентом РФ Владимиром Путиным автомобиль Audi A8, признаны неправомерными. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщила представитель управления ГИБДД по Свердловской области.

«По заявлению мужчины проведена служебная проверка, — говорит она. — Действия инспекторов признаны неправомерными».

По ее словам, сотрудники ГИБДД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Екатеринбурге произошел инцидент с боксером Мехонцевым, когда спортсмен возвращался домой после боя с венесуэльцем Гусмиром Пердомо в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку с молодым человеком, заявили, что Мехонцев пьян и отправили автомобиль на штрафстоянку. Но медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови спортсмена.