Лос-Анджелес подал заявку на проведение ОИ-2028

Лос-Анджелес, США, , 13:29 — REGNUM Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летней Олимпиады 2028 года. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летних ОИ 2028 года», — говорится в сообщении.

Глава МОК Томас Бах уже выразил мнение, что Лос-Анджелес станет отличным городом — организатором Олимпийских игр.

«МОК приветствует это решение олимпийского и паралимпийского заявочных комитетов Лос-Анджелеса, — говорит Бах. — Мы серьезно уверены в том, что в августе мы сможем достичь трехстороннего соглашения с Лос-Анджелесом и Парижем, создавая взаимовыигрышную ситуацию для всех трех партнеров».

Напомним, Лос-Анджелес и Париж претендовали на проведение летних игр 2024 и 2028 годов, остальные страны сняли свои заявки.