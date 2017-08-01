Шарапова вышла во второй круг в Стэнфорде

Стэнфорд, США, , 11:41 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стэнфорде, переиграв в первом туре представительницу США Дженнифер Брейди.

Встреча двух спортсменок, которая продолжалась более 2 часов, завершилась в трех партиях со счетом 6:1, 4:6, 6:0.

В следующем раунде Шарапова сыграет с украинской спортсменкой Лесей Цуренко.

Теннис. Женщины. Стэнфорд (США) 2017. Первый круг.

Мария Шарапова (Россия) — Дженнифер Брейди (США) — 6:1, 4:6, 6:0.