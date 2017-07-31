«Они судят меня только за то, что я — Роналду!»

Мадрид, , 20:40 — REGNUM Португальский футболист, лидер испанского клуба «Реал» Криштиану Роналду дал показания в суде по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Marca.

Напомним, один из лучших современных футболистов планеты, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 млн евро.

После того, как стало известно, что против Роналду начато дело, в СМИ появилась информация о том, что он якобы готов выплатить задолженность, чтобы избежать судебного разбирательства, однако позже эти сведения были опровергнуты.

В итоге футболист предстал перед судом первой инстанции в небольшом городке Посуэло-де-Аларкон, который находится в провинции Мадрид.

Роналду более полутора часов отвечал на вопросы суда, а выйдя из здания отказался делать заявление для прессы. Однако он дал короткий комментарий журналистам.

«Я никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налогов», — сказал Роналду корреспонденту Associated Press.

Вскоре в испанской прессе появились некоторые подробности того, что же происходило в зале суда.

В ходе заседания Роналду заявил, что считает себя невиновным, а причиной обвинений считает свою известность.

«Если бы меня не звали Криштиану Роналду, я бы не сидел здесь», — заявил Роналду.

Судья ответила футболисту, что в этом зале находились и гораздо менее известные люди, которые, тем не менее, обвинялись в уклонении от уплаты налогов. Но переубедить Роналду оказалось не просто.

«Нет, нет. Все это происходит, потому что я Криштиану Роналду», — повторял футболист.

Он постоянно твердил, что не нарушал никаких законов и испанские налоговики прекрасно осведомлены о его декларации во всех подробностях. Также Роналду подтвердил, что в испанской юрисдикции действительно была создана организация, которая распоряжается его имиджевыми правами, но никаких противозаконных действий с помощью неё он не совершал.

Напомним, испанская прокуратура считает, что Роналду в период с 2011 по 2013 годы, и частично в 2014 году не заплатил налогов на общую сумму в 15 млн евро. Если вина Роналду будет признана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом, по испанскому законодательству, если Роналду признает свою вину и заплатит всю сумму налогов, ему грозит не более двух лет условного срока.

Именно так произошло с другим известным футболистом — лидером «Барселоны» аргентинцем Лионелем Месси. Он также был обвинён в уклонении от уплаты налогов, признал свою вину, выплатил всю сумму налогов и был приговорён к 21 месяцу тюрьмы условно. Это позволило Месси продолжить игру за каталонскую «Барселону».

Дело в том, что по испанскому законодательству, в случае первого нарушения закона и чистосердечного признания, обвиняемый, приговариваемый к 24 месяцам тюрьмы или менее, автоматически получает условный срок.

Вскоре после приговора суд сократил срок условного заключения Месси до 15 месяцев, а потом и вовсе заменил его на штраф в 250 тысяч евро.

Испанские СМИ считали, что Роналду пойдёт по пути Месси и также отделает условным сроком или штрафом, но португалец категорически отказывается признавать свою вину. Роналду уже задумался о том, чтобы покинуть Испанию и «Реал» из-за судебного преследования, но пока не принял окончательного решения.