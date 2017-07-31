ЧМ по летнему биатлону в Прикамье: «Гостевой маршрут» в 1 млрд рублей

Пермь, , 20:01 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края подготовка к Чемпионату мира по летнему биатлону вступила в финальную стадию. Город преобразился: отремонтированы центральные улицы, благоустроены общественные и дворовые территории. Около 400 км региональных и муниципальных дорог составляют «гостевой маршрут», по которому проедут участники и зрители соревнований. На ремонт этих дорог из краевого бюджета выделено более 1 млрд рублей, — такая сумма вложена впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Сегодня, 31 июля, в городе побывал с рабочим визитом врио губернатора Максим Решетников. Он отметил, что ехал в Чайковский по «гостевому маршруту» и убедился, что работы идут в нужном темпе. Время в пути соответствует требованиям международного комитета по биатлону.

«Проведена серьёзная подготовка к чемпионату мира по биатлону. «Лицо» соревнований — не только спорткомплекс «Снежинка», но и весь Чайковский и подъезды к нему», — сказал глава региона.

Напомним, согласно требованиям Международной федерации биатлона, путь от пермского аэропорта «Большое Савино» до спортивного комплекса «Снежинка» должен занимать не более трёх часов.

Стоит отметить, 31 июля в Чайковском прошло заключительное совещание оргкомитета чемпионата мира по летнему биатлону. Крупнейшее международное спортивное событие пройдёт в Пермском крае с 24 по 27 августа 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Чайковском побывала делегация Международной федерации биатлона, которая признала спортивный комплекс готовым к Чемпионату мира по летнему биатлону.

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