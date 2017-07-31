Тамбовские борцы получили от губернатора по 750 тыс. рублей

Тамбов, , 19:52 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил призёров Сурдлимпийских летних игр и их тренеров, вручив им денежные сертификаты, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Церемония чествования атлетов и их тренеров прошла на губернаторской планерке. Серебряными призерами в соревнованиях по греко-римской борьбе на XXIII Сурдлимпийских летних играх стали, которых тренируют. Им были вручены сертификаты на 750 тыс. рублей.

«Это победа не только тамбовского — всего российского спорта», — подчеркнул глава администрации области Александр Никитин, отметив, что они «борцы и бойцы как в спорте, так и в жизни».

Владислав Тарасов, который на игры отправлялся в статусе действующего чемпиона, успешно выступил в весовой категории до 98 кг. На его счету победы в трех предварительных встречах и полуфинале. В финальной схватке тамбовский спортсмен уступил хозяину соревнований — турецкому атлету — со счетом 4:5. Чемпион Европы 2010 года Евгений Желтухин представлял Россию в весовой категории до 130 кг. Он также дошел до финала без поражений, а в решающей встрече уступил представителю Греции.

Оба спортсмена являются воспитанниками СДЮСШОР «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» и тренируются под руководством Игоря Тарасова и Тофика Пашаева. Напомним, в разные годы сурдлимпийскими чемпионами по греко-римской борьбе становились тамбовчане Игорь Тарасов, Игорь Ладанов, Валентин Кузнецов.

Отметим, что спортсмены выполнили норматив на присвоение почетного звания «Заслуженный мастер спорта России». При этом Владислав Тарасов уже был удостоен данного звания в 2013 году, завоевав золотую медаль Сурдлимпийских игр, а его тренер Игорь Тарасов получил тогда звание заслуженного тренера России. Поэтому по итогам данных соревнований документы в Минспорт РФ будут направлены на присвоение званий тренеру Тофику Пашаеву и его подопечному Евгению Желтухину.