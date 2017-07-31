«Барселона» надеется на возвращение уехавшего в Китай нападающего

Барселона, Испания, , 15:48 — REGNUM Возвращение к тренировкам в футбольном клубе «Барселона» нападающего Неймара ожидается 2 августа, передает 31 июля ВВС.

В настоящее время бразильский футболист находится в Китае, принимая участие в акциях рекламного характера.

Сообщение появилось на фоне слухов о том, что Неймар может на пять лет перейти в ФК «Пари Сен-Жермен» (Франция). Как сообщали СМИ, за его трансфер «Барселоне» предлагается 222 миллиона евро.

В случае перехода нападающего в «ПСЖ» руководство испанской команды начнет расследование по нарушению французами норм фейр-плей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Неймар признан самым дорогим футболистом мира. Его стоимость составляет 210,7 млн евро.

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