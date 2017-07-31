Елена Исинбаева ждет ребенка

Москва, , 14:19 — REGNUM Второго ребенка ждет олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, написала 31 июля генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в Twitter.

«Второго ждет и Лена Исинбаева!!» — говорится в сообщении.

Канделаки также рассказала о пополнении в семье российского шахматиста. Его жена Галина родила второго сына.

Напомним, в 2014 году у Исинбаевой и ее мужа Никиты Петинова, метателя копья, родилась дочь Ева. В этом же году она вышла за отца Евы замуж.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Исинбаева завершила свою спортивную карьеру. 18 августа она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.

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