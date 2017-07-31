В Рыбинске создадут частную хоккейную команду

Рыбинск, Ярославская область, , 13:54 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области создадут хоккейный клуб «Полет», который будет выступать в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в можайском хоккейном клубе «Драгуны».

Администрация Рыбинска Ярославской области заключила партнерское соглашение с ХК «Драгуны» города Можайск. В его рамках в Рыбинске создана команда, которая будет выступать в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги с сезона 2017 — 2018. Команду назовут ХК «Полёт», а главным тренером назначен Игорь Гришин. Это специалист с богатейшим багажом знаний и опыта в роли тренера молодежных команд. Игорь Гришин работал в таких клубах, как «ЦСКА», «Динамо» (Москва), «Витязь» (Подольск) и сборная Россия в возрасте до 18 лет. На данном этапе команда под руководством Игоря Гришина приступила к предсезонной подготовке на спортивной базе под Можайском.

«На нас вышла администрация города Рыбинск с предложением создать такую команду. Она пока будет состоять из наших воспитанников, усиленных рыбинскими игроками. Но мэр Рыбинска поставил задачу, чтобы в будущем команда на 70% состояла из местных игроков. Мы хотим, чтобы команда финансировалась не из бюджета города, а содержалась бы за счет частных инвесторов» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент ХК «Драгуны» Сергей Шпаков.

В среднем содержание хоккейной команды, выступающей в молодежке, обходится примерно в 30 млн рублей год. В Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Рыбинска от комментариев по этому поводу отказались.