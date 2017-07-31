РФ вышла из Европейской конвенции о предотвращении насилия на матчах

Москва, , 13:20 — REGNUM Действие Европейской конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий больше не распространяется на Россию. Соответствующее распоряжение опубликовано 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской федерации» принять предложение МИД России и Минспорта России о денонсации Европейской конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, от 19 августа 1985 г.», — сообщается в тексте распоряжения.

Распоряжение №1558-р подписано 21 июля 2017 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Оно вступает в силу со дня вступления в силу ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед и ранее Госдума ратифицировали конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий — в частности, футбольных матчей.

Конвенция направлена на совершенствование международного сотрудничества в области безопасности зрителей во время спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, а также уменьшение вероятности совершения гражданами или группами граждан актов насилия или организации ими общественных беспорядков. Предусматривается создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Новый документ призван заменить Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, составленную в 1985 году после трагедии на стадионе «Эйзель» в Брюсселе, где погибли 39 болельщиков.

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