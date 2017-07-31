Кокорин об игре против «Тосно»: «Очень рады, что добились победы»

Санкт-Петербург, , 23:57 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился своими впечатлениями от матча третьего тура чемпионата России против команды «Тосно».

"Очень рады, что добились победы, у нас было мало времени на восстановление — прилетели не так давно (из Израиля), — цитирует Кокорина «Матч ТВ». — Тяжелая игра с соперником, который до этого проигрывал и хотел дома реабилитироваться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля «Тосно» на своем поле уступил «Зениту» в матче третьего тура РФПЛ 2017/18. Встреча, прошедшая 30 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи стал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, забивший единственный мяч.

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