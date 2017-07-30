Гол Кокорина помог «Зениту» одержать минимальную победу над «Тосно»

Санкт-Петербург, 30 июля 2017, 21:54 — REGNUM «Тосно» и «Зенит» разыграли матч в рамках третьего тура РФПЛ 2017/18 на стадионе «Петровский». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «бело-голубых».
Александр Кокорин забил свой второй мяч во внутреннем чемпионате, забив сильным ударом в ближний угол после проникающего паса пяткой Олега Шатова — 1:2.
Статистика матча («Тосно"/"Зенит»)
Удары 7/10
Удары в створ ¼
Владение 45%/55%
Фолы 19/20
«Зенит» поднялся на 2-ю строчку, набрав 9 очков. «Тосно» остался на 15-м месте без очков и забитых мячей.
Составы на матч:
«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Мелкадзе, Карницкий, Роша, Галиулин, Казаев, Заболотный.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Гарсия, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
Главный арбитр матча: Алексей Сухой.
Предупреждения: Чернов — 19, Ерохин — 45, Галиулин — 55.
Голы: Кокорин 10 — 0:1.