«МЮ» ожидаемо разгромил «Волеренгу» — 3:0

Осло, , 21:50 — REGNUM На стадионе «Уллевол» товарищеский матч сыграли «Волеренга» и «МЮ». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

На 44-й минуте бельгийский опорный полузащитник Маруна Феллайни открыл счет ударом головы после подачи с правого фланга атаки — 0:1.

В начале второго тайма форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку удвоил преимущество гостей ударом головы после подачи с углового — 0:2.

На 71-й минуте английский полузащитник Скотт МакТоминей довел счет до разгромного точным ударом в дальнюю «шестерку» — 0:3.

Статистика матча («Волеренга"/"МЮ»)

Удары 2/17

Удары в створ 0/5

Владение 40%/60%

Составы на матч:

«Волеренга»: Квараси, Лундстрём, Нашион, Яагер, Агири, Йуклерод, Леквен, Холм, Захид, Эйуке, Финне.

«МЮ»: Ромеро, Блинд, Дармиан, Байи, Джонс, Феллайни, Мхитарян, Каррик, Погба, Мата, Рэшфорд.

Предупреждения: Перейра — 57, Лундстрём — 58, Ибрахим — 76.

Голы: Феллайни 44 — 0:1, Лукаку 48 — 0:2, МакТоминей 71 — 0:3.