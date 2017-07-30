«Арсенал» показал ужасную реализацию в матче с «Севильей»

Лондон, , 20:09 — REGNUM «Арсенал» сыграл с «Севильей» в рамках Кубка Эмирейтс. Матч завершился победой «нервианцев» со счетом 1:2.

В начале второго тайма аргентинский вингер Хоакин Корреа открыл счет ударом в ближний угол после проникающего паса Виссама Бен-Йеддера — 0:1.

Через 13 минут форвард сборной Франции Александр Ляказетт сравнял счет, замкнув прострел с правого фланга — 1:1. Ассист — на счету Дэни Уэлбека.

«Севилье» вновь удалось выйти вперед на 69-й минуте после великолепного гола с 23-х метров, забитого французским опорным полузащитником Стивеном Н’Зонзи — 1:2.

Статистика матча («Арсенал"/"Севилья»)

Удары 12/9

Удары в створ 4/3

Владение 42%/58%

Фолы 15/10

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Косельни, Рэмси, Ляказетт, Озил, Окслейд-Чемберлен, Монреаль, Уэлбек, Беллерин, Эль-Ненни, Уиллок.

«Севилья»: Сория, Каррицу, Крон-Дели, Банега, Корреа, Бен-Йеддер, Н’Зонзи, Пареха, Меркадо.

Предупреждения: Эскудеро — 43, Крон-Дели — 87.

Голы: Корреа 49 — 0:1, Ляказетт 62 — 1:1, Н’Зонзи 69 — 1:2.