«РБ Лейпциг» показал великолепное качество владения мячом и победил Спорт Голами отметились Марсел Халштенберг (19) и Марвин Комппер (53) AnnRos Футбол Лондон, , 17:47 — REGNUM 30-го июля «РБ Лейпциг» и «Бенфика» разыграли матч 2-го дня Кубка Эмирейтс. Матч завершился уверенной победой немцев со счетом 2:0. На 19-й минуте немецкий левый латераль Марсел Халштенберг открыл счет, прошив вратаря ударом с ближний угол — 1:0. В начале второго тайма центральный защитник Марвин Комппер забил второй мяч ударом головы после подачи со штрафного — 2:0. Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Бенфика») Удары 12/6 Удары в створ 6/1 Владение 32%/68% Фолы 14/12 Составы на матч: «РБ Лейпциг»: Мвого, Шмиц, Халштенберг, Комппер, Берк, Кайзер, Конате, Брума, Лаймер, Паласиос-Мартинес, Абочабака. «Бенфика»: Варела, Гримальдо, Перейра, Хриен, Хименес, Каррильо, Серви, Силва, Лопес, Диас. Голы: Халштенберг 19 — 1:0, Комппер 53 — 2:0.

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