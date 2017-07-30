«РБ Лейпциг» показал великолепное качество владения мячом и победил

Лондон, 30 июля 2017, 17:47 — REGNUM 30-го июля «РБ Лейпциг» и «Бенфика» разыграли матч 2-го дня Кубка Эмирейтс. Матч завершился уверенной победой немцев со счетом 2:0.
На 19-й минуте немецкий левый латераль Марсел Халштенберг открыл счет, прошив вратаря ударом с ближний угол — 1:0.
В начале второго тайма центральный защитник Марвин Комппер забил второй мяч ударом головы после подачи со штрафного — 2:0.
Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Бенфика»)
Удары 12/6
Удары в створ 6/1
Владение 32%/68%
Фолы 14/12
Составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Мвого, Шмиц, Халштенберг, Комппер, Берк, Кайзер, Конате, Брума, Лаймер, Паласиос-Мартинес, Абочабака.
«Бенфика»: Варела, Гримальдо, Перейра, Хриен, Хименес, Каррильо, Серви, Силва, Лопес, Диас.
Голы: Халштенберг 19 — 1:0, Комппер 53 — 2:0.