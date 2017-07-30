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«РБ Лейпциг» показал великолепное качество владения мячом и победил

Спорт

Голами отметились Марсел Халштенберг (19) и Марвин Комппер (53)

«РБ Лейпциг» показал великолепное качество владения мячом и победил
AnnRos
Футбол

Лондон, 30 июля 2017, 17:47 — REGNUM  30-го июля «РБ Лейпциг» и «Бенфика» разыграли матч 2-го дня Кубка Эмирейтс. Матч завершился уверенной победой немцев со счетом 2:0.

На 19-й минуте немецкий левый латераль Марсел Халштенберг открыл счет, прошив вратаря ударом с ближний угол — 1:0.

В начале второго тайма центральный защитник Марвин Комппер забил второй мяч ударом головы после подачи со штрафного — 2:0.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Бенфика»)

Удары 12/6

Удары в створ 6/1

Владение 32%/68%

Фолы 14/12

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Мвого, Шмиц, Халштенберг, Комппер, Берк, Кайзер, Конате, Брума, Лаймер, Паласиос-Мартинес, Абочабака.

«Бенфика»: Варела, Гримальдо, Перейра, Хриен, Хименес, Каррильо, Серви, Силва, Лопес, Диас.

Голы: Халштенберг 19 — 1:0, Комппер 53 — 2:0.

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Футбол