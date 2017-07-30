«Ростов» минимально обыграл «Амкар»

Москва, , 16:55 — REGNUM 3-й тур РФПЛ 2017/18 на стадионе «Звезда» сыграли «Амкар» и «Ростов». Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

«Ростову» удалось вскрыть оборону соперник лишь на экваторе второго тайма, когда молодой крайний атакующий полузащитник Александр Зуев открыл счет прекрасным ударом в дальний нижний угол — 0:1.

Статистика матча («Амкар"/"Ростов»)

Удары 3/11

Удары в створ 1/6

Владение 48%/52%

Фолы 11/17

Благодаря победе «Ростов» вышел на чистое 8-е место с 4-мя очками. «Амкар», наравне с «Тосно» и «СКА-Хабаровском» идет в зоне вылета без забитых мячей и с показателем 0 в графе «забитые мячи».

Составы на матч:

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Гол, Гиголев, Комолов, Рязанцев, Бодул, Прокофьев.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Мевля, Устинов, Юсупов, Калачев, Зуев, Гацкан, Дядун.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Юсупов — 81.

Голы: Зуев 66 — 0:1.