«Томь» вырвала победу над «Авангардом» в компенсированное время

Томск, 30 июля 2017, 16:54 — REGNUM «Томь» и курский «Авангард» сыграли 5-й тур ФНЛ на стадионе «Труд». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1.
В дебюте матча защитник «Томи», арендованный из «Урала» Алексей Герасимов открыл счет — 1:0.
Лишь под конец первого тайма хавбэк гостей Марат Шогенов сравнял счет и вывел «Авангард» на чистое 11-е место — 1:1.
На 90+4-й минуте Анзор Саная «Томи» вырвал победу для своей команды — 2:1.
Статистика матча («Томь"/"Авангард»)
Удары 10/8
Удары в створ 5/5
Владение 50%/50%
После 5-го тура «Томь» идет 12-м месте с 6-ю очками. «Авангард» опутсился на 13-ю позицию с 5-ю очками.
Составы на матч:
«Томь»: Мелихов, Иванов, Пульич, Соболев, Саная, Деобальд, Войдель, Макурин, Олейник, Герасимов, Гирдвайнис.
«Авангард»: Саутин, Дашаев, Груфов, Аппаев, Войнов, Концедалов, Логунов, Нетфуллин, Федчук, Багаев, Шогенов.
Голы: Герасимов 4 — 1:0, Шогенов 42 — 1:1, Саная 90+4 — 2:1.