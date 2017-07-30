«Сибирь» неожиданно разгромила «Факел»

Москва, , 14:52 — REGNUM В матче 5-го тура ФНЛ на стадионе «Спартак» встретились команды «Сибирь» и «Факел». В этом противостоянии хозяева оказались на голову сильнее. Итоговый счет — 4:0.

Уже на 7-й минуте молдавский опорный полузащитник Евгений Чеботару помог «Сибири» открыть счет, замкнув навес с углового — 1:0. Для полузащитника этот мяч стал первым в этом сезоне.

Александр Дегтярев после отлично разыгранного штрафного удара удвоил преимущество на 34-й минуте — 2:0.

Через 10 минут Максим Житнев забил свой 2-й гол в этом сезоне ФНЛ и довел счет до разгромного — 3:0.

На 77-й минуте Максим Житнев оформил дубль — 4:0.

Статистика матча («Сибирь"/"Факел»)

Удары 14/4

Удары в створ 10/2

Владение 60%/40%

Благодаря этой победе «Сибирь» поднялась на 13-е место, набрав 4 очка. «Факел» остался на 12-й строчке с 5-ю очками.

Составы на матч:

«Сибирь»: Цыган, Плопа, Цховребов, Житнев, Андреев, Дегтярев, Дудолев, Мищенко, Магаль, Чеботару, Гладышев.

«Факел»: Федоров, Шумейко, Хайманов, Чхапелия, Мануковский, Амбарцумян, Сердюк,

Голы: Чеботару 7 — 1:0, Дегтярев 34 — 2:0, Житнев 44 — 3:0, Житнев 77 — 4:0.