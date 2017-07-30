Российские пловчихи прошли в финал ЧМ в комбинированной эстафете

Будапешт, , 13:45 — REGNUM Женская сборная Российской Федерации по плаванию смогла пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в категории комбинированная эстафета 4×100 метров. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

По результатам полуфинального заплыва российский квартет, в составе которого — Анастасия Фесикова, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова и Вероника Попова, показал четвертый результат. Они преодолели эстафету за 3 минуты 57,33 секунды.

Лучший результат показали пловчихи из США, которые проплыли эстафету 4×100 метров за 3 минуты 55,95 секунды. Второе место досталось спортсменкам из Китая, третье — канадкам.