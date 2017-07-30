«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монако» в матче за Суперкубок

Париж, , 23:56 — REGNUM 29 июля на стадионе «Танжер» «Монако» и «ПСЖ» сыграли матч за Суперкубок Франции. Матч завершился в пользу «парижан» со счетом 2:1.

На 30-й минуте латреаль сборной Франции и «Монако» Джибриль Сидибе забил первый официальный гол «Монако» в новом сезоне мягким перебросом вратаря — 1:0. Великолепный ассист отдал Юри Тилеманс, который стал для него первым в сезоне. В прошлом сезоне бельгийский атакующий полузащитник отдал в сумме 14 голевых передач во всех соревнованиях.

В дебюте второго тайма легендарный фланговый латераль сборной Бразилии Дани Алвеш сумел сравнять счет прекрасным штрафным ударом с 28-ми метров — 1:1.

Через 13 минут молодой талантливый опорный полузащитник сборной Франции Адриен Рабио вывел парижан вперед после великолепного паса Дани Алвеша — 1:2.

Статистика матча («Монако"/"ПСЖ»)

Удары 10/14

Удары в створ 2/6

Владение 35%/65%

Фолы 19/14

Составы на матч:

«Монако»: Субашич, Конголо, Жемерсон, Глик, Туре, Фабиньо, Тилеманс, Сидибе, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Менье, Курзава, Верратти, Мотта, Рабио, Кавани, Пасторе, Алвеш.

Главный арбитр матча: Ноуреддин Эль Джаафари.

Предупреждения: Сидибе — 50, Глик — 53, Верратти — 82, Фабиньо — 82.

Голы: Сидибе 30 — 1:0, Алвес 51 — 1:1, Рабио 64 — 1:2.