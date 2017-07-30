Киевское «Динамо» переиграло «Карпаты» в матче чемпионата Украины

Киев, , 23:50 — REGNUM Киевское «Динамо» на своем поле разгромило львовские «Карпаты» в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая 29 июля на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве, завершилась со счетом 5:0.

Героем встречи стал полузащитник Виктор Цыганков, оформивший хет-трик.

После трех матчей в чемпионате Украины киевское «Динамо» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Клуб «Карпаты», набравший 1 очко, расположился на одиннадцатой позиции.

Украинская Премьер-лига (УПЛ). 3-й тур

«Динамо» (Киев) — «Карпаты» (Львов) — 5:0.

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