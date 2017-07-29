«Ахмат» добился третьей сухой победы кряду в РФПЛ

Грозный, 29 июля 2017, 21:56 — REGNUM «Ахмат» и «Динамо» на стадионе «Ахмат» сыграли 3-й тур РФПЛ 2017/18. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». Это третий сухой матч кряду от грозненского клуба.
На 80-й минуте российский форвард Мигомед Митришев открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Милад Мохаммади.
Через 3 минут бразилец Родолфо укрепил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.
Статистика матча («Ахмат"/"Динамо»)
Удары 7/4
Удары в створ 6/2
Владение 56%/44%
Фолы 11/14
На данный момент «Ахмат» поднялся на 1-е место, набрав 9 очков. «Динамо» остался на 12-й строчке с 1-м очком.
Составы на матч:
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Жаба, Раванелли, Иванов, Сампайо, Садаев.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Ионов, Панченко, Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Предупреждения: Сапета — 20, Родолфо — 58, Анхель — 74, Козлов — 76.
Голы: Митришев 80 — 1:0, Родолфо 83 — 2:0.