«Ахмат» добился третьей сухой победы кряду в РФПЛ

Грозный, , 21:56 — REGNUM «Ахмат» и «Динамо» на стадионе «Ахмат» сыграли 3-й тур РФПЛ 2017/18. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата». Это третий сухой матч кряду от грозненского клуба.

На 80-й минуте российский форвард Мигомед Митришев открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Милад Мохаммади.

Через 3 минут бразилец Родолфо укрепил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.

Статистика матча («Ахмат"/"Динамо»)

Удары 7/4

Удары в створ 6/2

Владение 56%/44%

Фолы 11/14

На данный момент «Ахмат» поднялся на 1-е место, набрав 9 очков. «Динамо» остался на 12-й строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Жаба, Раванелли, Иванов, Сампайо, Садаев.

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шунич, Ионов, Панченко, Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Сапета — 20, Родолфо — 58, Анхель — 74, Козлов — 76.

Голы: Митришев 80 — 1:0, Родолфо 83 — 2:0.