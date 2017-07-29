«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом»

Казань, , 19:28 — REGNUM «Рубин» и «Арсенал» из Тулы сыграли 3-й тур РФПЛ 2017/18 на стадионе «Казань Арена». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу клуба из Казани.

Российский форвард Игорь Шевченко забил свой первый мяч в новом сезоне на 34-й минуте после ассиста Кирилла Комбарова — 0:1.

На 60-й минуте камерунский хавбэк Алекс Сонг сравнял счет — 1:1.

Через 15 минут хорватский полузащитник Мийо Цакташ вывел «Рубин» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Статистика матча («Рубин"/"Арсенал»)

Удары 10/6

Удары в створ 4/2

Владение 57%/43%

Фолы 15/9

«Рубин», благодаря победе, поднялся на 8-е место, набрав 3 очка. «Арсенал» опустился на 9-ю строчку с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Набиулли, Санчес, Гранат, Камболов, Сонг, Цакташ, Оздоев, Жонатас, Карадениз.

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Комбаров, Сунзу, Александров, Берхамов, Чаушич, Боурчану, Ткачев, Джорджевич, Шевченко.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Гранат — 51, Александров — 58, Шевченко — 65, Камболов — 88.

Голы: Шевченко 34 — 0:1, Сонг 60 — 1:1, Цакташ (пен) 75 — 2:1.