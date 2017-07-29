«ЦСКА» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в армейском дерби

Москва, , 16:52 — REGNUM На стадионе «ВТБ-Арена» «ЦСКА» и «СКА-Хабаровск» сыграли матч 3-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «армейцев».

Перспективный атакующий полузащитник Александр Головин забил свой второй гол в этом сезоне после изумительного паса пяткой Понтуса Вернблума — 1:0. Довольно легко хозяева повели в счете.

На 37-й минуте матча Исмаил Эдиев сфолил в штрафной на Алане Дзагоеве, и Кирилл Левников назначил пенальти в ворота Александра Криворучко. Израильтянский оттянутый плеймейкер Бибирас Натхо реализовал свой второй пенальти в этом сезоне — 2:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 10/4

Удары в створ 8/1

Владение 62%/38%

Фолы 11/8

На данный момент «ЦСКА» поднялся на 4-е место, набрав 6 очков. «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке без очков и без забитых мячей.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Головин, Вернблум, Щенников, Натхо, Дзагоев, Чалов.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Наваловский, Эдиев, Пуцко, Гришко, Черевко, Друзин, Дедечко, Казанков, Корян, Никифоров.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Эдиев — 36, Баляйкин — 44, Емельянов — 79.

Голы: Головин 4 — 1:0, Натхо (пен) 37 — 2:0.