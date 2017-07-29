«Урал» вырвал ничью на 88-й минуте в матче с «Уфой»

Москва, 29 июля 2017, 16:51 — REGNUM Матч 3-го тура между командами «Урал» и «Уфа» был разыгран на стадионе «СКБ-Банк Арена». Матч завершился минимальной победой команды из Уфы со счетом 1:1.
Первый и единственный гол забил нигерийский форвард Сильвестр Игбун (или Слай) после ассиста Ивана Пауревича на 17-й минуте матча — 0:1.
В конце матча Грегор Балажиц сумел сравнял счет и забить свой дебютный мяч в этом сезоне РФПЛ — 1:1. Ассистом отметился Георгий Чантурия.
Статистика матча («Урал"/"Уфа»)
Удары 13/6
Удары в створ 7/2
Владение 55%/45%
Фолы 15/17
«Урал» опустился на 6-е место с 5-ю очками. «Уфа» также опустилась на 1 строчку ниже, набрав 5 очков.
Составы на матч:
«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Еммельянов, Григорьев.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Тумасян, Стоцкий, Табидзе, Карп, Засеев, Пауревич, Фатай, Игбун.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев.
Предупреждения: Тумасян — 7, Ароян — 47.
Голы: Игбун 17 — 0:1, Балажиц 88 — 1:1.