«Урал» вырвал ничью на 88-й минуте в матче с «Уфой»

Москва, , 16:51 — REGNUM Матч 3-го тура между командами «Урал» и «Уфа» был разыгран на стадионе «СКБ-Банк Арена». Матч завершился минимальной победой команды из Уфы со счетом 1:1.

Первый и единственный гол забил нигерийский форвард Сильвестр Игбун (или Слай) после ассиста Ивана Пауревича на 17-й минуте матча — 0:1.

В конце матча Грегор Балажиц сумел сравнял счет и забить свой дебютный мяч в этом сезоне РФПЛ — 1:1. Ассистом отметился Георгий Чантурия.

Статистика матча («Урал"/"Уфа»)

Удары 13/6

Удары в створ 7/2

Владение 55%/45%

Фолы 15/17

«Урал» опустился на 6-е место с 5-ю очками. «Уфа» также опустилась на 1 строчку ниже, набрав 5 очков.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Еммельянов, Григорьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Тумасян, Стоцкий, Табидзе, Карп, Засеев, Пауревич, Фатай, Игбун.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Тумасян — 7, Ароян — 47.

Голы: Игбун 17 — 0:1, Балажиц 88 — 1:1.