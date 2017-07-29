«Интер» одержал победу над «Челси» со счетом 2:1

Сингапур, 29 июля 2017, 16:34 — REGNUM На стадионе «Национальный Стадион» «Челси» и «Интер» сыграли товарищеский матч Международного Кубка Чемпионов. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу итальянцев.
В конце первого тайма форвард сборной Черногории Стеван Йоветич открыл счет, добив мяч в пустые ворота после своего же нереализованного пенальти — 0:1.
В начале вторго тайма вингер сборной Хорватии Иван Перишич забил второй мяч итальянского клуба после ассиста Стевана Йоветича — 0:2.
«Пенсионеры» смогли распечатать ворота «Интера» только на 74-й минуте после того, как Жоффрей Кондогбия срезал мяч в свои ворота — 1:2.
Статистика матча («Челси"/"Интер»)
Удары 12/10
Удары в створ 3/7
Владение 52%/48%
Фолы 16/11
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Алонсо, Фабрегас, Канте, Мората, Мозес, Виллиан, Батшуайи, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис.
«Интер»: Паделли, Гальярдини, Йоветич, Валеро, Миранда, Д’Амброзио, Шкриниар, Перишич, Нагатомо, Брозович, Кандрева.
Главный арбитр матча: Синг.
Незабитые пенальти: Йоветич — 45.
Голы: Йоветич — 45, Перишич 53 — 0:2, Кондогбия (авг) 74 — 1:2.