«Интер» одержал победу над «Челси» со счетом 2:1

Сингапур, , 16:34 — REGNUM На стадионе «Национальный Стадион» «Челси» и «Интер» сыграли товарищеский матч Международного Кубка Чемпионов. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу итальянцев.

В конце первого тайма форвард сборной Черногории Стеван Йоветич открыл счет, добив мяч в пустые ворота после своего же нереализованного пенальти — 0:1.

В начале вторго тайма вингер сборной Хорватии Иван Перишич забил второй мяч итальянского клуба после ассиста Стевана Йоветича — 0:2.

«Пенсионеры» смогли распечатать ворота «Интера» только на 74-й минуте после того, как Жоффрей Кондогбия срезал мяч в свои ворота — 1:2.

Статистика матча («Челси"/"Интер»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/7

Владение 52%/48%

Фолы 16/11

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Алонсо, Фабрегас, Канте, Мората, Мозес, Виллиан, Батшуайи, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис.

«Интер»: Паделли, Гальярдини, Йоветич, Валеро, Миранда, Д’Амброзио, Шкриниар, Перишич, Нагатомо, Брозович, Кандрева.

Главный арбитр матча: Синг.

Незабитые пенальти: Йоветич — 45.

Голы: Йоветич — 45, Перишич 53 — 0:2, Кондогбия (авг) 74 — 1:2.