«Штурм Грац» потерпел поражение от «Фенербахче»

Вена, , 21:52 — REGNUM 27 июля на стадионе «UPC-Арена» был разыгран первый матч третьего квалификационного ранда ЛЕ между командами «Штурм Грац» и «Фенербахче». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 10-й минуте австрийский полузащитник Стефан Хирляндер открыл счет — 1:0.

Через 19 минут Дарио Марешич срезал мяч в свои ворота — 1:1.

На 35-й минуте российский опорный полузащитник Роман Нойштедтер вывел турецкий клуб вперед ударом головы после подачи Матьё Вальбуэна — 1:2.

Статистика матча («Штурм Грац"/"Фенербахче»)

Удары 14/7

Удары в створ 6/2

Владение 46%/54%

Фолы 12/9

Составы на матч:

«Штурм Грац»: Сиеденхандл. Ликояннис, Потзманн, Коч, Марешич, Ловрич, Алар, Зуль, Хирляндер, Рочер, Зулекнер.

«Фенербахче»: Демирель, Калдырим, Озбайракли, Нойштедтер, Шкртел, Туфан, Дирар, Вальбуэна, Соуза, Потук, Коесе.

Главный арбитр матча: Нилсен.

Предупреждения: Ликояннис — 5, Туфан — 13, Ловрич — 41, Хирляндер — 71.

Голы: Хирляндер 10 — 1:0, Марешич (авг) 29 — 1:1, Нойштедтер 35 — 1:2.