«Олимпик Донецк» и «ПАОК» сыграли вничью

Киев, , 21:21 — REGNUM 27 июля на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» был разыгран первый матч третьего квалификационного ранда ЛЕ между командами «Олимпик Донецк» и «ПАОК». Матч завершился со счетом 1:1.

На 49-й минуте 18-летний украинский форвард Станислав Беленький открыл счет — 1:0.

На 59-й минуте бразильский вингер Педро Энрике сравнял счет точным ударом в дальний угол после отменного сольного прохода — 1:1.

Статистика матча («Олимпик Донецк"/"ПАОК»)

Удары 16/10

Удары в створ 5/2

Владение 45%/55%

Фолы 7/18

Составы на матч:

«Олимпик Донецк»: Махарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов, Моха, Цымбалюк, Хомутов, Богданов, Беленький.

«ПАОК»: Рей, Матос, Леовац, Креспо, Варела, Цимирот, Шахов, Каньяс, Прийович, Кампуш, Мак.

Главный арбитр матча: Биери.

Голы: Беленький 49 — 1:0, Энрике 59 — 1:1.