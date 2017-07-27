«Олимпик Донецк» и «ПАОК» сыграли вничью

Киев, 27 июля 2017, 21:21 — REGNUM 27 июля на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» был разыгран первый матч третьего квалификационного ранда ЛЕ между командами «Олимпик Донецк» и «ПАОК». Матч завершился со счетом 1:1.
На 49-й минуте 18-летний украинский форвард Станислав Беленький открыл счет — 1:0.
На 59-й минуте бразильский вингер Педро Энрике сравнял счет точным ударом в дальний угол после отменного сольного прохода — 1:1.
Статистика матча («Олимпик Донецк"/"ПАОК»)
Удары 16/10
Удары в створ 5/2
Владение 45%/55%
Фолы 7/18
Составы на матч:
«Олимпик Донецк»: Махарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов, Моха, Цымбалюк, Хомутов, Богданов, Беленький.
«ПАОК»: Рей, Матос, Леовац, Креспо, Варела, Цимирот, Шахов, Каньяс, Прийович, Кампуш, Мак.
Главный арбитр матча: Биери.
Голы: Беленький 49 — 1:0, Энрике 59 — 1:1.