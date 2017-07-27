«Млада Болеслав» минимально обыграл «Скендербеу»

Прага, 27 июля 2017, 20:53 — REGNUM 27 июля на стадионе «Местски стадион» был разыгран первый матч третьего квалификационного ранда ЛЕ между командами «Млада Болеслав» и «Скендербеу». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 42-й минуте чешский форвард Хосе Храмоста открыл счет точным ударом в левый нижний угол — 1:0.
На 86-й минуте албанский полузащитник Лиридон Лятифи сравнял счет — 1:1.
Через 1 минуту чешский опорный полузащитник Адам Янош вновь вывел «Младу» вперед — 2:1.
Статистика матча («Млада Болеслав"/"Скендербеу»)
Удары 15/7
Удары в створ 8/3
Владение 42%/585
Фолы 18/6
Составы на матч:
«Млада Болеслав»: Дивис, Флейсман, Дуглас, Фабиан, Кмовс, Матейовски, Пржикрыл, Мареш, Рада, Чрамоста, Мебрахту.
«Скендербеу»: Шехи, Мики, Яшаница, Вангели, Радаш, Нимага, Музака, Османи, Плаку, Таку, Лятифи.
Главный арбитр матча: Сант.
Голы: Храмоста 42 — 1:0, Лятифи 86 — 1:1, Янош 87 — 2:1.