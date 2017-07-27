Евгений Малкин и Сергей Гончар привезли Кубок Стэнли в Москву

Москва, , 14:52 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и помощник главного тренера Сергей Гончар представили Кубок Стэнли в «Парке Легенд» в Москве, сообщили 27 июля в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

«Нападающий сборной России и клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и тренер-ассистент клуба, экс-игрок сборной Сергей Гончар выставили Кубок Стенли в Музей хоккея в Парке Легенд», — сообщили в ФХР.

Это стало возможным благодаря тому, что, согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок Стэнли, может привезти трофей к себе на родину.

Также в Музее хоккея представили Кубок Гагарина и Кубок чемпионов России. Отмечается, что одновременная выставка трёх главных трофеев России и Северной Америки организована впервые.

«Все посетившие мероприятие болельщики смогли сфотографироваться с указанными трофеями, а также принять участие в автограф-сессии с Малкиным и Гончаром», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что для «Питтсбург Пингвинз» это уже второй трофей подряд. Сам же российский нападающий завоёвывал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. Кроме того, Малкин в этом году стал лучшим бомбардиром стадии плей-офф, набрав 28 очков.

Сергей Гончар выигрывал чемпионат НХЛ в качестве игрока в 2009 году, а в качестве тренера защитников — в 2016-м и 2017-м. После проведенного сезона Гончар стал помощником главного тренера.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальной серии команда Малкина одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4−2 и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.

Читайте ранее в этом сюжете: «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли