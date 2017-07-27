США покажет фильм о проблеме допинга в российском спорте

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Американский онлайн—кинотеатр Netflix начнёт 4 августа показ фильма «Икар», посвящённый проблеме допинга в российском спорте, сообщает 26 июля Euronews.

Фильм снят документалистом Брайаном Фогелем.

Источником информации для фильма стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который был в 2015 году признан Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) виновным в мошенничестве с пробами российских спортсменов.

«Здесь замешаны все виды спорта, олимпиада и международные соревнования, и это продолжалось десятилетиями», — комментирует Брайан Фогель сюжет фильма.

В январе 2016 года «российский Сноуден» Родченков уехал в США. На основании его показаний комиссия Макларена сделала вывод о существовании в России «государственной системы допинга».

В фильме он рассказывает о специальных дырках в стене, через которые агенты ФСБ якобы подменяли пробы.

Отмечается, что в роли главных злодеев выступают Виталий Мутко и Владимир Путин.

Впервые фильм «Икар» был показан на фестивале документальных фильмов «Сандэнс» 20 января.