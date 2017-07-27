Мейвезера и Макгрегора проверят на допинг

Колорадо-Спрингс, США, , 05:04 — REGNUM Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор пройдут тесты на допинг перед поединком, который состоится 26 августа. Об этом сообщает организация MMA Fighting.

Американское антидопинговое агентство (USADA) протестирует на допинг экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Отмечается, что спортсмены подвергнутся жестким тестам.

«Нет ограничения по максимальному числу тестов, которые могут пройти спортсмены. Мы будем жёстко тестировать, чтобы добиться максимального отслеживания. История тестов будет опубликована на сайте USADA», — приводятся в сообщении слова представителя MMA Fighting.

Напомним, поединок между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором состоится в американском Лас-Вегасе 26 августа. Бой пройдет по правилам бокса.

Конор Макгрегор является чемпионом смешанных единоборств UFC. Он победил в 21 поединке по правилам ММА. Всего он принял участие в 24 боях.

В активе Мейвезера — 49 побед в 49 боях за всю карьеру, 26 из которых завершились нокаутом противника. Он завершил свою профессиональную карьеру в 2015 году, однако вернулся на ринг ради боя с Макгрегором.

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