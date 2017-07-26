«Ред Булл» и «Риека» сыграли вничью Спорт Голами отметились Мари Гавранович (30) и Хван Хи Чан (49) Вена, , 21:37 — REGNUM 26 июля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 3-го раунда квалификации ЛЧ между командами «Ред Булл» и «Риека». Матч завершился со счетом 1:1. На 30-й минуте Мари Гавранович открыл счет — 0:1. В начале второго тайма форвард сборной Южной Кореи Хван Хи Чан сравнял счет — 1:1. Статистика матча («Ред Булл"/"Риека») Удары 12/9 Удары в створ 4/2 Владение 52%/48% Фолы 15/12 Составы на матч: «Ред Булл»: Вальке, Миранда, Чалета-Цар, Ульмер, Ляйнер, Ябо, Самассеку, Бериша, Минамино, Дабур, Хи Чан. «Риека»: Слуга, Ристовски, Квржич, Жупарич, Элез, Хебер, Мишич, Брадарич, Вешович, Гавранович, Горгон. Главный арбитр матча: Стефански. Голы: Гавранович 30 — 0:1, Хи Чан 49 — 1:1.

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