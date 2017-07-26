Среда, 26 Июля 2017 года
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«Ред Булл» и «Риека» сыграли вничью

Спорт

Голами отметились Мари Гавранович (30) и Хван Хи Чан (49)

Вена, 26 июля 2017, 21:37 — REGNUM  26 июля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 3-го раунда квалификации ЛЧ между командами «Ред Булл» и «Риека». Матч завершился со счетом 1:1.

На 30-й минуте Мари Гавранович открыл счет — 0:1.

В начале второго тайма форвард сборной Южной Кореи Хван Хи Чан сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Ред Булл"/"Риека»)

Удары 12/9

Удары в створ 4/2

Владение 52%/48%

Фолы 15/12

Составы на матч:

«Ред Булл»: Вальке, Миранда, Чалета-Цар, Ульмер, Ляйнер, Ябо, Самассеку, Бериша, Минамино, Дабур, Хи Чан.

«Риека»: Слуга, Ристовски, Квржич, Жупарич, Элез, Хебер, Мишич, Брадарич, Вешович, Гавранович, Горгон.

Главный арбитр матча: Стефански.

Голы: Гавранович 30 — 0:1, Хи Чан 49 — 1:1.

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