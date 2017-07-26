«Ред Булл» и «Риека» сыграли вничью

Вена, 26 июля 2017, 21:37 — REGNUM 26 июля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 3-го раунда квалификации ЛЧ между командами «Ред Булл» и «Риека». Матч завершился со счетом 1:1.
На 30-й минуте Мари Гавранович открыл счет — 0:1.
В начале второго тайма форвард сборной Южной Кореи Хван Хи Чан сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Ред Булл"/"Риека»)
Удары 12/9
Удары в створ 4/2
Владение 52%/48%
Фолы 15/12
Составы на матч:
«Ред Булл»: Вальке, Миранда, Чалета-Цар, Ульмер, Ляйнер, Ябо, Самассеку, Бериша, Минамино, Дабур, Хи Чан.
«Риека»: Слуга, Ристовски, Квржич, Жупарич, Элез, Хебер, Мишич, Брадарич, Вешович, Гавранович, Горгон.
Главный арбитр матча: Стефански.
Голы: Гавранович 30 — 0:1, Хи Чан 49 — 1:1.