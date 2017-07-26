«Динамо» уверенно обыграло «Янг Бойз»

Киев, , 21:23 — REGNUM 26 июля на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч 3-го раунда квалификации ЛЧ между командами «Динамо» и «Янг Бойз». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте украинский вингер Андрей Ярмоленко открыл счет мощным ударом в дальнюю девятку — 1:0.

Через 19 минут конголезский форвард Дьёмерси Мбокани удвоил преимущество хозяев поля — 2:0.

На 90+2-й минуте атакующий полузащитник швейцарского клуба забил очень важный гостевой гол — 2:1.

Через 2 минуты украинский полузащитник Денис Гармаш сделал счет комфортным для киевлян — 3:1.

Статистика матча («Динамо"/"Янг Бойз»)

Удары 11/9

Удары в створ 5/3

Владение 55%/45%

Фолы 13/12

Составы на матч:

«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Гонсалес, Мбокани.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, фон Берген, Бенито, Касим, Мбабу, Раве, Фасснахт, Эбишер, Саного, Соу, Оаро.

Главный арбитр матча: Экберг.

Голы: Ярмоленко 15 — 1:0, Мбокани 34 — 2:0, Раве 90+2 — 2:1, Гармаш 90+4 — 3:1.