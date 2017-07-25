«ЦСКА» уверенно обыграла «АЕК»

Афины , , 22:22 — REGNUM 25 июля на стадионе «Олимпийский Стадион» был разыгран первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «АЕК» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «армейцев».

На 45-й минуте российский полузащитник Алан Дзагоев открыл счет ударом головы после скидки Виктора Васина — 0:1.

На 56-й минуте шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум удвоил преимущество гостей ударом головы после подачи с углового — 0:2.

Статистика матча («АЕК"/"ЦСКА»)

Удары 12/11

Удары в створ 4/4

Владение 51%/49%

Фолы 10/16

Составы на матч:

«АЕК»: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Гало, Айдаревич, Симоес, Христодулопулос, Ливая, Манталос.

«ЦСКА»: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Головин, Фернандес, Щенников, Чалов, Витиньо.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Голы: Дзагоев 45 — 0:1, Вернблум 56 — 0:2.