«Челси» и «Бавария» устроили перестрелку — 2:3

Сингапур, 25 июля 2017, 16:30 — REGNUM 25 июля на стадионе «Национальный Стадион» был разыгран матч 1-го тура Международного Кубка Чемпионов между командами «Челси» и «Бавария». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «мюнхенцев».
В дебюте матча бразильский правый защитник Рафинья открыл счет после ассиста Франка Рибери — 0:1.
Через 6 минут немецкий оттянутый форвард Томас Мюллер удвоил преимущество «мюнхенцев», замкнув прострел Франка Рибери — 0:2.
НА 27-й минуте Мюллер оформил дубль точным ударом в левую «шестерку» — 0:3.
В конце тайма испанский латераль Маркос Алонсо сократил отставание в счете пушечным ударом в дальний угол после прострела с правого фланга — 1:3.
На 85-й минуте матча молодой бельгийский форвард Миши Батшуайи забил второй мяч «пенсионеров» в этом матче — 2:3.
Статистика матча («Челси"/"Бавария»)
Удары 13/14
Удары в створ 4/5
Владение 40%/60%
Фолы 19/12
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Фабрегас, Канте, Виллиан, Бога, Батшуайи.
«Бавария»: Штарке, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Фридль, Рибери, Родригес, Толиссо, Мюллер, Санчес, Левандовски.
Главный арбитр матча: Жахари.
Предупреждения: Мозес — 29.
Голы: Рафинья 6 — 0:1, Мюллер 12 — 0:2, Мюллер 27 — 0:3, Алонсо 45 — 1:3, Батшуайи 85 — 2:3.