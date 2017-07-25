«Челси» и «Бавария» устроили перестрелку — 2:3

Сингапур, , 16:30 — REGNUM 25 июля на стадионе «Национальный Стадион» был разыгран матч 1-го тура Международного Кубка Чемпионов между командами «Челси» и «Бавария». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «мюнхенцев».

В дебюте матча бразильский правый защитник Рафинья открыл счет после ассиста Франка Рибери — 0:1.

Через 6 минут немецкий оттянутый форвард Томас Мюллер удвоил преимущество «мюнхенцев», замкнув прострел Франка Рибери — 0:2.

НА 27-й минуте Мюллер оформил дубль точным ударом в левую «шестерку» — 0:3.

В конце тайма испанский латераль Маркос Алонсо сократил отставание в счете пушечным ударом в дальний угол после прострела с правого фланга — 1:3.

На 85-й минуте матча молодой бельгийский форвард Миши Батшуайи забил второй мяч «пенсионеров» в этом матче — 2:3.

Статистика матча («Челси"/"Бавария»)

Удары 13/14

Удары в створ 4/5

Владение 40%/60%

Фолы 19/12

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Фабрегас, Канте, Виллиан, Бога, Батшуайи.

«Бавария»: Штарке, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Фридль, Рибери, Родригес, Толиссо, Мюллер, Санчес, Левандовски.

Главный арбитр матча: Жахари.

Предупреждения: Мозес — 29.

Голы: Рафинья 6 — 0:1, Мюллер 12 — 0:2, Мюллер 27 — 0:3, Алонсо 45 — 1:3, Батшуайи 85 — 2:3.