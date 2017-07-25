«Ак Барс» и «Металлург» обжалуют решение ИИХФ о дисквалификации Зарипова

Казань, , 14:16 — REGNUM Казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» обжалуют решение Международной Федерации хоккея (ИИХФ) о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова, сообщает 25 июля пресс-служба казанского клуба.

«ХК «Ак Барс» связался с руководством ХК «Металлург». В магнитогорском клубе подчеркнули, что Зарипов не является для них чужим. Мы совместными усилиями будем обжаловать принятое ИИХФ решение в Спортивно-арбитражном суде в Лозанне (Швейцария)», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что руководству казанского клуба было известно о возможных санкциях в отношении нападающего при заключении контракта.

«Подписанный контракт с Зариповым так и не вступил в законную силу, так как хоккеист проходил углубленный медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных», — добавили в клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из допинг-проб нападающего, взятая во время проведения чемпионата КХЛ, дала положительный результат. В результате чего дисциплинарный комитет ИИХФ отстранил Зарипова от участия в чемпионате до 22 мая 2019 года.

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Данис Зарипов является трёхкратным чемпионом мира и входит в тройку самых результативных игроков в истории КХЛ. Последние четыре сезона он выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды становился победителем Кубка Гагарина.

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