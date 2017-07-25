Экс-глава КХЛ о ситуации с допингом Зарипова: «Надо сначала разобраться»

Москва, , 11:20 — REGNUM В ситуации с положительным допинг-тестом хоккеиста Даниса Зарипова надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы. Об этом сказал бывший глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

"В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями, — сказал Медведев. — Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, этот случай будет развеян».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 25 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова от участия в чемпионате на 2 года. Причина наказания — одна из допинг-проб хоккеиста дала положительный результат.

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