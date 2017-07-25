Хоккеист «Ак Барса» Зарипов отстранен от участия в чемпионате на два года

Казань, , 10:34 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отстранила нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года, сообщает 25 июля «Чемпионат».

Отмечается, что одна из допинг-проб хоккеиста, взятая во время проведения чемпионата КХЛ, дала положительный результат. По информации портала, Зарипов — не единственный игрок КХЛ, у которого были обнаружены запрещенные препараты.

«Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6. b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты», — говорится в сообщении.

Дисциплинарный комитет IIHF после изучения всех материалов принял решение отстранить 36-летнего нападающего до 22 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Данис Зарипов в начале июля подписал двухлетний контракт с казанским клубом «Ак Барс». Нападающий является трёхкратным чемпионом мира и входит в тройку самых результативных игроков в истории КХЛ.

Последние четыре сезона Зарипов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого он дважды становился победителем Кубка Гагарина.

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